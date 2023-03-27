中市1對夫妻與鄰居不睦，持香及牌位跪拜咒：「快去往生」，被依公然侮辱罪各判罰9000元。（資料照片）

向女與謝男兩夫妻與隔壁鄰居陳男感情不睦，兩人前年10月間進家門前，先在陳男住處門口辱罵，向女朝陳跪拜長達32秒，起身辱罵後，再拿香跪拜68秒；謝男也拿香及牌位朝跪拜，向女接續辱罵「快去往生」、「往生啊！」。法官依公然侮辱罪各判罰9000元，夫妻不服上訴，二審駁回，全案確定。

陳男認為隔壁鄰居62歲向女、69歲謝男兩夫妻長期排放二手菸影響健康，雙方感情不睦。

向女及謝男2021年10月14日上午11時許返家，走到陳家門口大聲辱罵三字經，向女還對著陳男跪拜32秒後，接著大聲辱罵「瘋子」，再拿香跪拜68秒，咒罵「快去往生」、「往生啊」、「你娘客兄公啦」、「你去死啦」等語；謝男也大罵：「你瘋子」、「你躁鬱症啦」，並拿起香及牌位持續朝陳跪拜。

案經陳男怒告，向女及謝男否認公然侮辱，向女辯稱，跪拜是求陳放過她，她對丈夫罵三字經，因為他外面有「小三」；謝男辯稱，他是罵太太「肖ㄟ、躁鬱症」，跪拜是求他不要提告。

法官勘驗監視器影像，認定向女及謝男犯行事證明確，雖兩人在法庭時坦承犯行，但未達成和解，依公然侮辱罪各判罰金9000元，得易服勞役。

向女及謝男不服上訴，辯稱監視影像遭剪輯、後製，兩人遭陳男預謀誣陷、挑釁刺激，雙方發生爭執才出現辱罵行為。

二審法官認為，辱罵內容含輕慢、侮辱之意，雖辯稱持香及牌位跪拜表達禮敬、示弱或認輸，隨即表示「快去往生」等語，依一般民間信仰有指涉「即將過世」、沾染晦氣等用意，屬輕蔑、使人難堪舉動，原審判決未逾越法定刑度，量刑核無不當或違法，判決駁回，不得上訴。