新北市樹林區愛立康藥局被爆出涉嫌利用防疫吸金，藥局吳姓負責人與其林姓妻子2019年至去年間，藉由增資拓店，以及採購防疫物資、藥品和保健品等投資方案，涉嫌吸金上億元，檢調今搜索藥局等6處所，並通知吳男等7名被告、3名證人到案說明。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳佳伶今指揮台北市調查處、三峽分局，兵分6路搜索愛立康藥局、吳男夫婦等人住所，查扣文書等相關證物。

檢方指出，該藥局2019年至去年間，分別以增資拓店需求，招納投資人投資2或3年後可取回本金和高額獲利的長期方案，另因疫情延燒，藥局也與醫療院所、各級學校、養老機構、里民活動、選舉造勢等通路建立合作關係，大量銷售口罩、酒精、發泡錠、普拿疼、防疫包等防疫物資、藥品或保健食品，聲稱短期可獲高額利潤，陸續向10餘名投資人招攬投資，吸金達上億元。

檢方表示，非法吸金及詐欺案件近年來層出不窮，受害民眾不計其數，見方將從嚴從速偵辦，積極追索及查扣犯罪所得，打擊該等犯行，維護金融秩序及保護民眾財產安全，也呼籲投資陷阱多，民眾在投資時，務必注意風險及陷阱，以避免受害。