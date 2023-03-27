基隆市台62萬瑞快速道路27日上午發生一起火燒車意外。（翻攝畫面／張志康基隆傳真）

基隆市台62萬瑞快速道路27日上午發生一起火燒車意外，賓士轎車最後被大火燒得只剩下骨架。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

基隆市台62線萬瑞快速道路27日上午11時10分左右，發生一起賓士車火燒車的意外事件，警消趕到現場時，發現車上駕駛及乘客2人，已在事發當下就奪門而出，並沒有造成人員傷亡。至於事發詳細原因，還有待警消進一步調查釐清。

基隆市消防局27日上午11時10分接獲民眾報案，表示有一部賓士轎車在萬瑞快速道路東向2.6公里處，也就是國道3號瑪東交流道下來的引道交會處的路肩起火燃燒。

基隆市消防局迅速派出安樂、百福分隊趕往現場。消防隊員趕到現場時，發現一部白色的賓士轎車，已經冒出熊熊烈火，並冒出陣陣濃煙。車上的駕駛及1名乘客已經在事發當下，就奪門而出，逃過一劫。消防隊員緊急布水線灌救，約10分鐘內就控制住了火勢。但失火的賓士轎車，在猛烈大火的燃燒下，已經燒得只剩車身支架。

經過基隆市警察局第三分局初步調查，這部白色的賓士轎車是由64歲的張姓男子駕駛，載著80歲的吳姓男子。在行經事發地時，車輛不明原因就自燃起火，兩人見狀況不對，就立刻下車逃出。第三分局也在現場協助交通疏導，避免發生二次事故。

至於詳細的事發原因，還有待警消進一步的調查、釐清。