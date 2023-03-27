近期國外論壇熱議一則13年前的舊聞，一名69歲南韓阿嬤5年考了960次汽車筆試及路考測驗後終於拿到駕照，考試花費一共達40萬台幣。這原本應該是一則勵志故事，不過不少網友歪樓，表示希望不要在路上遇到阿嬤，其實當年阿嬤的考照教練就有掛保證，阿嬤是筆試屢次不過，不是術科，用路人不用太擔心，但另一名老師那時確實也坦承，教阿嬤教到「快瘋掉」。

英國《鏡報》（The Mirror）報導，美國論壇Reddit近期熱議一則約13年前的舊聞，當時南韓完州69歲阿嬤車三順（Cha Sa-soon，音譯）5年來考了960次筆試及路考測驗，才終於拿到駕照。

A South Korean woman finally passed her driving test on her 960th attempt, after spending more than £11,000 to get her licence.https://t.co/QrXlU98oxo — Mirror World News (@MirrorWorldNews) March 26, 2023

車三順是從2005年4月開始參加汽車駕照筆試測驗，第一次考不過之後，她每天照樣到考場報到考試，一周為期5天，在考了3年、一共780次後，她決定放慢步調，變成一周考2次，終於在第950次通過筆試。阿嬤通過艱辛的筆試煉獄後，只考10次就順利通過路考測驗，2010年5月在考了960次考試後她終於拿到駕照，5年下來的考試費等費用將近1.1萬英鎊（約新台幣40.8萬元），她的故事也登上新聞版面，成為南韓家喻戶曉的阿嬤。

《紐約時報》（New York Times）2010年實地走訪車三順居住地、群山環繞的完州郡新村（Sinchon），了解她的故事。當時的新村對外只有巴士一種大眾運輸工具，而且每2小時才一班，道路非常狹窄，會車時，巴士必須靠邊停，讓對向來車通過。

車三順每天必須搭乘1小時巴士到鄰近的全州市考場考試，然後再轉搭另一班公車到市場賣菜，如果錯過公車，就必須等上2小時。

車三順出生在佃農人家，有6個兄弟姊妹，童年都在田地度過，她曾就讀非正規夜校，15歲才入讀正規學校四年級，不過幾年後就休學，她感嘆表示：「父親沒有農地，讀中學對我來說是場夢。」

她當時受訪表示，一直都很羨慕會開車的人，不過直到60歲才決定要考取駕照，她說孩子出生後自己一直忙於工作，一轉眼孩子們都長大了，丈夫也在幾年前過世，「我現在有更多時間了，我想要拿到汽車駕照，這樣就能載孫子們去動物園玩。」

車三順當年拿到駕照時，教練樸素妍（Park Su-yeon）鬆了一口氣，她說所有人都為阿嬤歡呼，上前擁抱她、獻花給她，感覺就像背上的重擔瞬間消失，「我們沒有勇氣叫她別考了，因為她一直出現。」

車三順考了數百次的筆試一共有40題選擇題，須在50分鐘內完成作答。樸素妍說，阿嬤會識字、也會寫字，但不懂多數名詞術語的意思，例如她不懂「法規」、「緊急照明燈」。

當地考場官員崔永哲（Choi Young-chul）說，阿嬤沒有真的讀懂部份題目的意思，她只是在背題目和答案，「這種方法不容易通過考試。」

駕訓班另一位老師李昌洙（Lee Chang-su）說，教阿嬤時真的「快瘋掉」，但是又不能生她的氣，「因為她總是很開心，她內心仍住著一個小女孩。」

車三順的故事是「熟能生巧」的典型例子，原本應該相當勵志，不過Reddit上不少網友歪樓，有網友留言稱，不希望和考駕照超過5次的人在同一條路上開車，「更不用說是960次。」另一名網友酸，考駕照超過10次的人都不應該上路。

不過車三順阿嬤究竟能不能上路的問題，當年教練們就已經討論過了，樸素妍那時開玩笑說，也許阿嬤拿到駕照就應該滿足了，不要上路害人，但其實他們沒有太擔心，因為阿嬤是筆試屢次不過，不是路考。