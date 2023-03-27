四帥在〈 心電心 〉舞蹈中登場電暈粉絲。（益極娛樂提供）

四帥在〈 心電心 〉舞蹈中登場電暈粉絲。（益極娛樂提供）

四帥在〈 心電心 〉舞蹈中登場電暈粉絲。（益極娛樂提供）

四帥在〈 紙飛機〉中與粉絲約定要一起幸福。（益極娛樂提供）

由涂善存、張瀚元、林輝瑝、陳廷軒4位新生代藝人一同舉辦的《屬於我們的童話》Hello Party，26日在台北NUZONE舉行，限定男團的4人都展現滿滿誠意，全員親自參與企劃活動，從特別為粉絲準備的禮物包到活動演出的每個細節都全力以赴，除了有可愛的唱跳表演，還有互動遊戲與擊掌合照環節，與粉絲滿滿交流。4人感性表示感受到與粉絲們互動的幸福，並且在最後〈 紙飛機〉歌曲演唱環節，一起射出不同顏色紙飛機，承諾要與所有粉絲們一起幸福。

活動一開場，4帥在〈 心電心 〉舞蹈中登場，可愛的舞蹈完全跳脫粉絲想像，引起現場尖叫連連，4人展現默契與多日練習成果，可愛的滿滿少男愛意舞蹈與燦爛笑容，被粉絲形容是「觸電殺」，如同觸電般瞬間接收他們的眼神與肢體發射的愛意；除了舞蹈擔當陳廷軒有舞蹈基礎外，涂善存、張瀚元、林輝瑝3人都是從零開始練舞，雖然練習時叫苦連天，但聽到粉絲的驚呼，他們說一切都值得了。

為了給粉絲不同福利，4人各自準備了不同solo表演獻給粉絲。張瀚元用吉他彈唱〈寶貝 〉，結尾邀請粉絲進行大合唱，場面十分溫馨。緊接竟呈現完全不同的武術表演，還設計3位武術老師從粉絲席跳上舞台找碴的橋段，讓不少粉絲被嚇壞，還以為是真的。3位老師是張瀚元的武術教練，平時會一起練武術、拳擊。張瀚元笑說，以前的他筋非常硬，彎腰手都碰不到地板，現在這件事情變得非常簡單。愛好運動的他除了拳擊、武術外，也跟蘇麗文學跆拳道。

涂善存在乾冰營造的迷霧氣氛中用吉他自彈自唱自己的創作曲〈 這首歌屬於你 〉，他感性表示，這首歌的現場演唱欠粉絲很久，也是屬於粉絲的歌。粉絲發現涂善存右手無名指包裹著紗布，他在拍攝戲劇《惡靈世界》時，不慎被道具劃傷，當日還緊急送急診止血，但因為要完成與粉絲的約定，還是選擇吉他彈唱，表演結束後他深深向粉絲一鞠躬，讓不少現場粉絲感動落淚。

林輝瑝solo表演是演唱鬥魚主題曲〈 星火〉，一開口讓現場陷入一波回憶殺。他透露曾陷入低潮，一度懷疑自己是不是不適合演藝圈，感性發言讓粉絲紛紛發聲鼓勵他，他也立刻變回調皮狀態，秒變臉逗笑眾人。

「國民甜點」陳廷軒則展現好人緣邀請友人助陣，參與原子少年比賽的瑋弟與參與A級戰場比賽的吳信翰一同唱跳韓團歌曲〈 Candy〉，表演風格繽紛可愛，粉絲紛紛露出姨母笑。Talking環節，陳廷軒笑說自己算是有語言天份，除了現場表演的韓文外，前陣子殺青不久的客台戲劇〈 暗夜微光〉，他更是挑戰全客語演出，事前並不會客語的他每天熬夜背劇本、練習客語，就為了現場不要影響劇組的拍攝。