AV女優三上悠亞，2015年從女子偶像團體轉戰AV界後，不僅名氣直線攀升，作品銷量更是維持一定水準，因此被封為「國民AV女優」，她日前宣布即將引退，讓不少粉絲直呼難以置信，至於未來誰能成為接班人?掀起一陣熱議，近來有鄉民以「如果能選擇一位日本的AV女優來當老婆，那會選擇誰？」為題發問，再次引發廣大討論。

鄉民以「如果能選擇一位日本的AV女優來當老婆，那會選擇誰？」為題發問，引發廣大討論。（圖／PTT）

有鄉民在PTT以「能選擇一位日本AV女優當老婆會選擇」為題發問，接著內文寫道：「大家如果能選AV女優當老婆不介意吧?如果能選擇一位日本的AV女優來當老婆，那會選擇誰」，立刻掀起眾人熱議，紛紛點名心中女神：「秒選美谷老師，她感覺就很持家，是好老婆」、「蒼井空啊，其他人還要猜她們是否賢慧」、「美谷朱里真的有種女友魅力」、「老婆的話水谷葵吧」、「川島和津實要選哪一個好糾結」、「看來沒人搶我的相澤南」、「成瀨心美第一名」，但也有人直呼：「都好想選，選擇性障礙好痛苦」。

「情色女王」AV女優飯島愛，以東京電視台《東京情色派》走紅。（圖／中時資料照）

小澤圓是早期有名的AV女優。（圖／中時資料照片）

此外，也有老司機將歷年來有名的AV女優列舉出來，只見對方一一分析：「只能硬選一個的話，早期的話可以選朝河蘭，如果是中期的話，波多野結依，近期的話河北彩花」，接著透露曾經有幾位很有名的卻沒出現在名單內，分別是飯島愛、小澤圓等人，讓他忍不住感嘆：「真的是時代的淚痕 」。