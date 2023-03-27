韓國知名娛樂媒體《Dispatch》於2022年4月8日，公開10年內記載的大量照片與影像，邀請了9組團體BTS、ENHYPEN、 NCT 127、NCT DREAM、NU’EST、TXT 、SEVENTEEN、STRAY KIDS、TWICE，共69位K-POP藝人，跳脫實體舞臺的框架，以世界最先進的XR技術重新詮釋演唱會，帶來互動性十足的「D'FESTA」巡迴展。

集結韓國天團眾星雲集的展覽「D'FESTA」確定7月來台，於7月6日至9月10日在台北松菸盛大展出，早鳥單人票於3月30日開賣。展區分為「THE MOVIE」、「THE EXHIBITION」、「THE EXPERIENCE」3大單元，首先「THE MOVIE」公開9組藝人於「D'FESTA」演出的舞台影像，這9段紀錄片是未曾公開的精彩內容，硬體使用最先進的XR技術以及5.1聲道的環繞音效，讓觀眾感受如同現實般的臨場震撼。

「THE EXHIBITION」則展示了9組團體、69位藝人的照片，包含了290幅專程為「D'FESTA」拍攝的大型畫報，更有過去10年間未曾曝光，由Dispatch所記載的大量照片，以及69位藝人親自描繪的9件大型油畫作品，以及全體藝人的親筆簽名和留言。

「THE EXPERIENCE」提供互動享受，以嶄新的沈浸式媒體藝術打造驚奇空間，觀眾彷彿親臨舞台現場，可探索湛藍大海、神祕沙漠和廣大的宇宙，與最喜愛的藝人站上同一個舞台，面對面近距離接觸，同時展區內也有打卡點，如藝人群像海報牆、藝人簽名牆。