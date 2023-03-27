雲林縣東勢鄉公所與民進黨雲林縣黨部舉辦「照顧老大人，少蛋也能吃出健康」活動，示範蛋與各種食材的搭配。（張朝欣攝）

雲林縣東勢鄉公所與民進黨雲林縣黨部為照顧長青食堂長者，27日贈送月眉長青食堂200餘顆雞蛋，並現場烹煮胡蘿蔔炒蛋、豆腐煎蛋為長者加菜，鄉長張健福表示鄉內部分長青食堂資源較欠缺，未來會持續買蛋為長者加菜，搭配鄉內特產胡蘿蔔、牛蒡、鵝肉等食材，讓長者補充營養在地樂活。

東勢鄉公所與民進黨雲林縣黨部舉辦「照顧老大人，少蛋也能吃出健康」活動，由東勢鄉長張健福、民進黨雲林縣黨部主委林金忠、縣議員顏嘉葦、蔡永富等人共同主持，除了送蛋為長青食堂長者加菜，也教導大家透過各種食材與雞蛋的搭配，少蛋也能吃出健康。

林金忠表示，國人習慣早餐吃蛋，其實除了雞蛋，其他食材的營養成分也很高，例如豆製品、魚類、肉類等。1顆雞蛋的蛋白質含量約7公克，可改吃半盒嫩豆腐、1杯190毫升的無糖豆漿、1.5片五香豆乾、1小把毛豆（約50顆）、半掌心肉類及魚類，都可攝取到等量蛋白質。

林金忠說，一家4口每天早上若要吃4顆蛋，可改用2顆蛋加1盒嫩豆腐拌炒，不但營養成分一樣，且更有飽足感。此次為長青食堂加菜，便以雞蛋搭配豆腐、胡蘿蔔下去煎炒，不僅吃起來味道更有變化，營養也更多元，老人家都覺得比單純炒蛋或荷包蛋還好吃。

林金忠提到，最近在臉書看到有人PO冰箱都是蛋的照片，誇耀自己屯積很多蛋，這種行為並不可取，因為常溫下蛋只能放1星期，久存或保存方法不對，蛋的營養價值會下降。且糖尿病、慢性腎臟病、膽固醇過高者不能吃太多蛋，所以不是人人都可大量吃雞蛋，還是要適量才能吃出健康。