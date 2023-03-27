桃園市衛生局呼籲民眾清明掃墓、踏青出遊要小心留意別遭恙蟲叮咬。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

清明連假將至，民眾近期陸續會前往掃墓祭祖或到戶外踏青，全國今年截至3月20日已累積確診16例恙蟲病例，恙蟲病每年6、7月會達到高峰期，遭叮咬後的潛伏期約9至12天，後續會出現持續性高燒、頭痛等症狀。衛生局表示，桃園目前尚無確定病例，不過仍要提醒民眾多留意，若遭叮咬要儘速接受治療，否則死亡率可高達6成。

衛生局說明，恙蟲病是遭帶有立克次體的恙蟲叮咬，牠體積極小，肉眼不易發現，常停留在草叢中，伺機攀附經過的人類或動物身上，遭叮咬後潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒1周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，且叮咬處會出現焦痂，為此疾病的重要特徵，如未經妥適治療，死亡率可高達 60％。

衛生局說，台灣全年皆有恙蟲病例發生，通報數自每年4至5月開始呈現上升，6、7月達高峰，以花東及離島地區感染者最多，去年全國確診病例數共有280例。呼籲民眾清明祭祖掃墓或踏青、露營時，若會接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施。

衛生局表示，可以穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，衣物及皮膚裸露部位，依照標籤指示說明使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑。返家後則應儘快沐浴更衣，避免遭附著叮咬，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，有無出入郊區、草叢等暴露史，以提供醫師臨床診斷參考。