國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中，前年帶登山團途經玉山國家公園杜鵑營地，任令隊員違法就地砍伐、取柴及生火，釀成重大森林火災，近80公頃林地遭焚毀，他遭移送懲戒法院後，法官27日開庭傳訊他，他卻是滿腹牢騷，聲稱外界都誤會他。（林偉信攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中，前年帶登山團途經玉山國家公園杜鵑營地，任令隊員違法就地砍伐、取柴及生火，釀成重大森林火災，近80公頃林地遭焚毀，他遭移送懲戒法院後，法官27日開庭傳訊他，他卻是滿腹牢騷，聲稱外界都誤會他。

擁有法學專業的喬建中27日未委任律師，獨自前往法庭接受訊問，他說刑事部分南投地檢署起訴他的內容，目前仍由南投地院審理及調查中，他說當時與隊員在LINE群組聊天說可以在山上生火，那是「開玩笑」的話。

喬說當天生火的人不是他，且在森林中生火是行政罰，他是因造成森林火災遭刑事起訴須負責刑事責任，但沒有理由為了別人的行政責任，由他來負起責任，況且檢方起訴他的內容，很多與實際狀況不符合，是推測之詞。

喬向法官吳三龍表示，火災後他向消防隊報案，沒有掩蓋案情的動機與行為，不過，監察院代表則認為，喬是領隊但與隊員針對生火的地點及原則，說法反覆不一，隊員辯稱因天寒才要取火，符合緊急避難的說法也需再調查。庭末，法官諭知候核辦。

喬建中步出法庭時，看到媒體拍攝則是滿腹牢騷，聲請之前媒體的報導都與事實不符，至於他有沒有認錯部分，他聲請早已向檢方自首犯罪，記者追問有沒有賠償相關損失等，他則是閉口不答。

監察院通過彈劾認定，喬建中利用假日登山，用火不慎引發大火，雖然不是執行職務的違法行為，但身為通傳會法制人員，負責主管法規解釋與疑義並協助訴訟案件等，卻利用法律智識規避刑責而隱瞞就地取柴、違法生火等情節，案發當天又辯稱因踢倒爐火致災，已嚴重敗壞國家文官及政府形象。

監委指出，喬建中曾多次上傳並公開野炊生火照片，突顯他生火成性，無視森林保護的責任；他除涉犯《森林法》刑責，並已違反《公務員服務法》，有《公務員懲戒法》非執行職務的違法行為，嚴重影響政府信譽，有懲戒的必要。