錼創公布去年財報，去年第四季營收1.07億元，季減4.9%、年增10.7%，毛利率、營益率分別為-3.38%、-206.15%，狀況持續好轉，單季稅後淨損2.33億元，每股虧損2.2元。錼創去年度營收4.04億元，年增97%，毛利率、營益率分為-9.28%、-190.87%，負數分別收斂80.52、369.13個百分點，狀況大幅改善，稅後淨損5.64億元，虧損收斂54%，每股稅後淨損5.47元，為三年來虧損最低，每股虧損收斂至個位數。

錼創董事會決議111年度虧損撥補案，擬不配股配息，並將於6月26日召開股東會。

錼創科技-KY創在去年8月18日以每股105元掛牌上市，成為台灣證券交易所自2021年正式開板後，第一家台灣創新板上市掛牌公司。因未達經濟規模，錼創科技2022、2023年持續處於虧損狀態。但錼創為Micro LED技術領先廠商，隨著巨量技術純熟、生產成本下滑，Micro LED市場規模高速增長將帶動錼創獲利能力提升，公司先前目標，挑戰今年底前單月損平，有機會最快在2024年轉虧為盈。

雖然去年受到面板產業低迷，今年持續去化庫存，但錼創去年營收年增97%。錼創今年2月營收0.29億元，年減16.36%；前2月營收0.52億元，年增1.48%。錼創董事長李允立先前表示，今年營收要挑戰更高的增幅，公司營收目標每年均數倍幅度成長，助力獲利轉盈。

富采投控(3714)旗下子公司晶元光電去年11月初也與錼創簽署合作合約，以6億元向錼創購入Micro LED生產設備，由錼創協助富采建設Micro LED新產線、擴大建置Micro LED產能，預計今年底之前可望導入量產，此為晶電旗下第一條Micro LED生產線。而上周錼創子公司錼創顯示科技股份有限公司向關係人晶元光電取得使用權資產，標的為苗栗縣竹南鎮科西一路12號一樓及二樓部分辦公室及公共空間，租賃面積372坪，使用權資產總金額約新台幣1261.7萬元，租賃期間民國112年5月1日起至民國115年4月30日。