展望2023年，彰銀將秉持穩健發展立場，預期放款目標年增約4％。企金方面持續拓展中小企業授信，以調整授信結構、提升利差，較看好受惠碳中和大趨勢的電動車、太陽能、汽車零組件，及解封後需求大增的航空及觀光產業。個金方面的房貸則目標溫和成長。

彰銀2022年稅前淨利130.5億元、年增達28.95％，稅後淨利109.71億元、年增達24.62％，每股盈餘1.04元，重返百億關卡、均創近3年高點。資產報酬率（ROA）、淨值報酬率（ROE）分別升至0.42％、6.44％。

彰銀去年淨收益341.38億元、年增達19.01％，主因利息淨收益246.45億元、年增達20.42％，投資收益50.19億元、年增達54.01％。僅手續費淨收益42.56億元、年減6.55％，其中放款手續費11.12億元、年增8.41％，但財管手續費24.63億元、年減11.15％。

彰銀去年放款平均量1.67兆元、年增8.16％，其中企金年增11.59％、個金年增6.46％、海外年增23.52％。存款平均量2.25兆元、年增11.27％，其中新台幣年增6.04％、外幣年增29.07％。淨利差（NIM）0.95％、存放利差1.27％，優於前年底、但較第三季略降。

彰銀表示，去年獲利顯著成長主要受惠利差擴大、海內外存放款量能增加、財務投資獲利增加等三因素帶動，在企金及海外放款帶動下，各業務均穩健成長。同時，逾放比降至0.2％的近3年低點，覆蓋率升至638.07％，在無重大不利因素影響下，應可維持良好水準。

海外業務方面，彰銀今年在授信方面將均衡發展聯貸和自貸，積極開發新戶、提升客戶黏著度。同時，視各國經濟復甦及穩定狀況，選擇未設立據點且經濟狀況穩定的地區設點，日前董事會已通過規畫申請設立澳洲雪梨分行及日本大阪辦事處2處據點。

對於股利發放政策，彰銀表示，去年獲利成長近3成、表現算相當亮眼，但股債投資因市場波動產生許多未實現評價損失。彰銀依據未來穩健發展考量整體資本規畫，希望能維持政策穩定，將考慮過去配發率及EPS影響，但不會動用資本公積，理論上應不會比去年差。