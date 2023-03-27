鴻海轉投資的日本夏普（Sharp）今天透過官網宣布，攜手NTT株式會社將在4月3日成立合資企業NTT QonooQ Devices Co., Ltd.，布局延展實境（XR）技術。

夏普指出，雙方以實現虛擬與現實相融合的新時代XR裝置開發以及普及為目標。

夏普表示，包含虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、混合實境（MR）等技術的XR技術，在娛樂、遠程通訊等各領域發展出不同的可能性，相信未來對能夠利用XR技術的XR設備，期待會越來越高。

夏普指出，NTT QonoQ Devices的成立，結合NTT集團的技術能力與夏普的智慧型手機硬體開發經驗，目標開發出能夠讓更多人體驗到XR價值的設備。

鴻海集團積極布局XR應用，董事長劉揚偉日前在法人說明會中指出，集團強化布局AR眼鏡內容與應用，也完成初步布局元宇宙的規劃，包括投資元宇宙應用軟體公司XRSPACE、高階VR/MR的芬蘭公司Varjo，以及專注在AR眼鏡的台灣公司佐臻。

佐臻日前說明，與鴻海是投資關係，盼借重鴻海生產製造實力，合攻並打造元宇宙生態系。