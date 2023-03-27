行政院今（27）日召開「溫暖及時－疫後特別預算啟動記者會」。經濟部表示，除將運用該預算資源挹注台電，讓台電可持續為國民及企業提供穩定供電服務，此外也將運用該經費提供產業資金協助措施並推動產業智慧化、低碳化轉型。

根據經濟部簡報指出，在產業升級轉型部分，將聚焦智慧化、低碳化補助，其中納管工廠每家最高補助150萬元；製造業9人以下每家最高補助300萬元；製造業10人以上每家最高補助500萬元；製造業以大帶小則會用供應鏈角色來推，低碳化來說，以1大帶10小可補助到3,000萬元，智慧化1大帶4小則是2000萬元。

至於商業服務業每家補助30萬至150萬元；9人以下街區店家每家補助3至5萬元；在商圈美化、行銷跟交流部分，每個商圈上限50萬元。

經濟部新聞稿指出，由於全球市場終端需求走緩影響我出口、疫後部分內需產業尚未完全恢復元氣，考量許多中小企業轉型量能較為不足，為協助中小企業疫後振興及轉型發展，經濟部提出專案貸款措施，對於投入振興轉型而有資金需求之中小企業，提供資本及周轉性支出之貸款，並提供中小企業利息補貼以及信用保證，不僅協助企業度過資金難關、也同步要幫助疫後振興之中小型事業提高競爭力並恢復營運榮景，加速中小企業轉型腳步。

經濟部也說，另鑑於國內企業亦面臨低碳化及智慧化轉型需求，經濟部在特別預算的支持下，除將邀請低碳化、智慧化領域專家，赴廠提供企業諮詢、診斷或輔導，也將開設相關人培課程，並會透過以大帶小及個別廠商的模式提供升級轉型補助；而為了提高產業投入轉型之意願，針對製造業的部份，特別規劃將全新設備購置費納入補助範圍內（以總經費30％為上限），以提高業者汰換設備誘因，可加速產業轉型的腳步。

經濟部說，為迎接疫後內需市場復甦之商機，經濟部本次也特別規劃活絡商圈、街區店家、市集之相關措施，經濟部將提供環境優化補助，並輔導業者提供友善服務，以提升服務品質，也會運用地方特色元素、多元化通路來加強行銷推廣，型塑品牌力，同時串聯景點及店家，共同打造示範商圈及遊程，帶領大眾體驗商圈在地文化特色，及促進在地店家經濟之活絡。

經濟部也說，考量依工廠管理輔導法申請納管中小企業產值及就業人數占比具相當規模，如能依法輔導合法轉型，係為穩定經濟發展之重要力量。經濟部會持續加強中小企業所需基礎設施，以輔導團、跨部會平台等機制，輔導業者改善符合環保公安標準及完善廢污水排放基礎設施，並會透過補助模式，提供低碳化、智慧化創新及優化群聚地區基礎設施，蓄積業者能量，促使更多中小及微型工廠轉型，幫助業者永續經營發展。

經濟部說，將在4月底全面提供產業上開諮詢、輔導、補助相關工作，此外，為協助廣大業者瞭解政府資源，經濟部4月上旬起將召開說明會，並責成經濟部產業競爭力發展中心成立單一服務窗口，不僅提供專人專線諮詢服務，也會在網頁中設立專區、提供懶人包等企業所需資訊。相關單一窗口及網頁專區將於4月中正式上線，為業者提供優質、一站式的服務，與所有業者併肩邁向未來，創造下一波經濟成長動能。