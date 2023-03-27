疫後旅遊市場持續升溫，尤其是高端及長天數的行程最明顯，鳳凰旅行社將在3月29日在台北晶華酒店舉辦年度首場的《南極之旅發表會》，結果預約人數大爆滿，足見像南極此類帶有探險及圓夢氣息的稀有旅程，更是符合大家追夢的渴望。鳳凰接續會在3／30、3／31兩日，分別舉辦台中場及高雄場次。

鳳凰郵輪部發表會中將隆重推出明年底、2024年11月出發的的「絕美南極登陸特別企劃之旅」，團費749,000元起、已含稅金.小費.簽證費，精心包裝17天、19天、21天的行程，從台灣搭機到烏斯懷亞，登上有二十年以上極地經驗的龐洛郵輪前往南極半島，還可順遊南美阿根廷、智利及伊瓜蘇瀑布。鳳凰旅遊董事長及郵輪部主管特別在去年底，率先遠赴南極實地登船考察，以親身體驗帶回來與台灣旅客分享。

南極是全世界最古老且純淨的土地，上面沒有居民，也不屬於任何國家，在鳳凰的南極之旅中，將有機會看到南極三大超萌企鵝：阿德利企鵝、紳士企鵝、帽帶企鵝，還有一群群慵懶又巨大的海豹、座頭鯨等南極生態奇觀；此外，南極擁有世界最大的冰棚以及舉世無雙的冰川，行程中安排的浮冰巡遊活動，將帶領旅客進入千奇百怪的夢幻冰山世界。鳳凰旅遊副總、也是郵輪部資深主管的林仟真特別表示，南極旅遊是一趟超越想像的旅程，而且極地旅遊絕對沒有大家想像的這麼難，也不需要經過特別訓練，大可放心大膽的去完成你心中「一生必遊」的夢想。

前往南極的限制十分嚴格，根據南極公約規定，每次登島人數限定在100人，所以大噸位的郵輪由於體型太大、人數眾多，甚至只能用望遠鏡遠眺，根本無法登島；龐洛南極郵輪的設計正好是最佳乘載人數（200名旅客），當100位旅客進行登陸活動時，另外100人則進行巡遊活動，之後再互換，讓所有旅客都能真正親近南極之美，林仟真信心十足的強調：所以我們的客人「每次登島都是包場的概念」。龐洛郵輪星輝號並具備「勞斯萊斯等級平衡翼」，足以面對以海相惡劣聞名的德瑞克海峽，旅客們常在房間內用「紅酒測試法」來感受星輝號的平穩度，儘管船外驚濤駭浪，但酒杯裡的紅酒依然平穩的等候你優雅的品嚐。

發表會中還將分享由南極探險員實地拍攝的南極團旅遊珍貴畫面，在星輝號上的極地團隊，是由一批熱情而且知識淵博的專家組成，包含了極地探險隊、自然地理生態各領域的專業人士。其中最令人興奮的是，特別聘請中文流利的探險隊員們為台灣的旅客服務，甚至包含了台灣去過南極最多次的探險專家，在他們的帶領及講解下，溝通零障礙，引領旅客在探索南極時更加的順利安心。

鳳凰2024南極之旅目前提供早鳥優惠中，今年3／31前繳訂每人減5萬元，9／30前繳訂每人減3萬元，並貼心贈送參團旅客「極地防寒防水外套」及免費租用「防滑保暖高筒防水靴」，提供在南極巡遊及登陸時免費使用，還獨家贈送「龐洛郵輪限量保溫瓶（每人一支）」。蒞臨發表會者另有現場獨享的加碼優惠。