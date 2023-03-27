遠嫁日本的吳姓女子多日聯繫不上母親，25日請朋友代為到南投縣埔里鎮家中查看，赫然發現85歲吳母、58歲弟弟死亡多日，遺體均腫脹發黑腐爛，死亡至少超過7天，她急忙趕回台灣，27日得知檢警初步相驗排出他殺或自殺，研判兩人應該是自然死亡，拒絕拒絕解剖釐清死因，領回遺體辦理後事。

據了解，屋主吳母與兒子同住在埔里鎮，平日生活單純，兩人鮮少與鄰居交談，平時仰賴兒子到街上採買食材；女兒遠嫁到日本，每隔一段時間會打電話回家關心，多日聯繫不上母親，察覺情況有異，25日委託在台友人前往家中查看，赫見兩人死亡多日。

報案人說，他受託到場查看，屋主吳媽媽沒應門，經過友人同意，找來鎖匠幫忙開門，隨即聞到一股濃烈屍臭，開門赫見吳媽媽陳屍在2樓臥室，嚇得急忙報警。

警方發現，吳母陳屍2樓臥室，房內有控制慢性疾病的藥物，吳男倒臥在3樓臥室電腦桌旁，冷氣還開著，臥室有過敏性鼻炎等感冒藥物，兩人遺體均腫脹發黑腐爛，初判死亡時間超過1周，初步排除他殺或自殺，研判兩人應該是自然死亡。

吳姓女子對家人皆自然死亡沒有意見，27日拒絕檢警解剖釐清死因，領回遺體辦理後事。