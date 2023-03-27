為振興與傳承國軍眷村文化，高雄市國軍眷村文化發展協會攜手全國眷村文化保存聯盟3/26在劍潭青年活動中心舉辦「眷戀嘉年華」，期盼不同世代的人士，無論居住過眷村與否，都可以一起追憶、品味和傳承寶貴的眷村文化。

「眷戀嘉年華」盛會，首先登場的是「眷念市集」活動，邀請全台有14家分店的「荖子鍋」創辦人胡哥，現場教民眾手作「胡哥水餃」，「高雄市國軍眷村文化發展協會」理事長趙怡、婦聯會主委雷倩等眷村二代人士，紛紛捲起衣袖、小試身手包起水餃來！「眷念市集」的另一重頭戲，是由北一女中退休校長周韞維領軍的街頭藝人表演，讓民眾可以在街角、由周韞維領軍的街頭藝人，帶來「小城故事」、「秋蟬」、「茉莉花」等充滿眷村、懷舊風味的薩克斯風演奏，還搭配民俗舞、排舞、肚皮舞等精彩演出。

國旗隊進場拉開「眷顧餐會」序幕。(圖/眷戀嘉年華提供)

「眷戀嘉年華」壓軸登場的是眷村人最期待的「眷顧餐會」，由名主持人童中白擔任主持人。餐會一開場，先請主辦單位高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、顧問委員會主委孫慶餘、總幹事孟繁珩與全國眷村文化保存聯盟理事長謝小韞，共同攜手協辦單位青年救國團主任葛永光、中華民國婦女聯合會主委雷倩等人，上台向全場700位眷村子弟代表蒞臨餐會表示歡迎與感謝。

趙怡理事長表示，「今天，正是所有眷村子弟大團結的開始！」高雄市國軍眷村文化發展協會顧問委員會主委孫慶餘則強調，「寶貴的眷村文化務必要一代一代的傳承下去。」全國眷村文化保存聯盟理事長謝小韞表達出本次活動凸顯出眷村文化對家園、對國家的愛，以及傳遞了眷村子弟的心聲。中華民國婦女聯合會主委雷倩、青年救國團主任葛永光、高雄市國軍眷村文化發展協會總幹事孟繁珩等人，也期望各界繼續傳承眷村文化。

眷顧餐會主辦單位：高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙怡(右3)、顧問委員會主委孫慶餘(左3)、總幹事孟繁珩(左1)與全國眷村文化保存聯盟理事長謝小韞(右2)；協辦單位：青年救國團主任葛永光(左2)、中華民國婦女聯合會主委雷倩(右1) (圖/眷戀嘉年華提供)

但如何振興眷村文化？趙怡理事長表示，在國軍老舊眷村的拆遷辦法裡，有一條說明若是具有「特殊歷史文化底蘊」的眷村得加以保留，經過高雄市國軍眷村文化發展協會等團體的奔走後，台灣的確保留了一些眷村。但這些眷村由地方政府來想辦法經營、活化，但他們不一定了解眷村文化，我們可以把當年眷村怎麼走過來的這段歷史，提供給他們做參考，也希望將來可以有紀念館、名人館，讓我們能把以前的文物能保存下來，讓眷村文化傳承給世人。