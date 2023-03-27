手機背景螢幕有些人會放自家寵物照，或是喜歡的風景照，然而一名女大生日前自爆，她的手機背景設的竟是「學校課表」，好奇有人跟她一樣嗎？沒想到釣出不少大學生都這樣做，覺得方便省時，「身邊真的蠻多人手機背景都設課表」。

原PO日前在Dcard發文，從大學到研究所，手機螢幕的鎖定畫面都是學校課表，只有寒暑假期間會換成自己喜歡的，表示設定學校課表是因為剛開學不熟悉教室位置，習慣之後又懶得換回來，手機一按就能看到課表很方便，「可能課表給人一種安全感？」

文PO出後，引起許多大學生共鳴，紛紛留言「我自己觀察5個同學有2個確實是課表」、「鎖定螢幕是課表+1，身邊真的蠻多人都課表」、「鎖定螢幕用成課表方便，直接看超級省時間」、「課表+1，每次選課出來都默默換上課表，這樣就不用記上課時間跟教室了！安全感滿滿」。

但也有人表示，打開手機就看到課表會心情很差，「不，課表太醜了」、「我是把課表放在自己的一個人群組置頂」、「我是放校園的圖片啦，課表這種東西靠同學就好」。