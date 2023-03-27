台灣與宏都拉斯昨正式宣布斷交，結束兩國間長達80餘年外交關係，恐衝擊在台留學的宏國學生，國立東華東華大學將提供校內12名宏國學生免學雜費，並給予生活津貼，助他們繼續完成學業。

東華大學表示，目前校內共有12名來自宏都拉斯的學生，所屬系所分別為10名資訊工程學系國際學士班、1名諮商與臨床心理學系學士班及1名財務金融學系學士班，年級分佈為1名四年級、5名三年級、3名二年級、及3名一年級學生，且分別獲授台灣獎學金、國合會獎學金以及東華大學獎學金等。

東華大學指出，校長趙涵捷擔心宏國學生恐因兩國斷交遭受影響，在消息傳出前夕，已邀請學生與其系所師長助理餐敘座談，盡力瞭解與關懷每位學生個別情況，其中大家主要的憂慮多為擔心將無以為繼於東華大學求學。

因此，東華大學為讓12名宏國學生能安心求學，承諾兩國斷交且台灣政府與國合會不再支援獎學金時，將提供免學雜費並給予生活津貼，讓他們能夠繼續在東華安心學習和生活。

宏國學生感謝校方的友好幫助，讓他們在焦慮不安之際，充分感受到學校的支持，同時也很珍惜與台灣和世界各國學生共同學習的機會，未來會在校方協助下，努力完成學業。