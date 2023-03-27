美國銀行包括矽谷銀行、標誌銀行相繼爆雷，引發市場恐慌，外資高盛集團示警，銀行危機骨牌效應正發酵，預估今年第一季恐有高達110億美元的垃圾債面臨違約，此數字將超越2021年及2022年總和。

根據MarketWatch報導，上週高盛將美國今年垃圾債違約率預估值，從2.8%上修至4%，高盛示警垃圾債將爆發違約潮，今年第一季違約數字將超越過去2年加總。

高盛統計顯示，美國聯準會(Fed)去年積極升息前，企業鮮少發生違約，但今年初開始，企業違約率開始激增，加上矽谷銀行(SVB) 和標誌銀行(Signature Bank)本月接連倒閉遭接管，導致信用環境轉趨緊縮，未來可能還有更多企業違約的案例發生。

另根據CreditSights統計，截至一週前，上述兩家美國銀行崩潰前，美國已有將近100家企業發行的垃圾債落難。

對於這場災難性風暴，Stanhope Capital執行長Daniel Pinto痛批，這一切都是聯準會（Fed）激進的貨幣緊縮政策造成。Man Group Plc 執行長 Luke Ellis則示警，未來1-2年恐有大量銀行倒閉。