鄉長許淑美表示，經與縣府多次討論，最終確定方案，未來遊客中心將挑選廠商進駐，除了白天遊憩外，有機會夜晚還能一起在樹下喝咖啡。(本報資料照片)

田尾怡心園二期優化工程，預計投入3000萬元經費，進行入口意象景觀優化，並增設攀爬網繩及旋轉遊具組、多樣特色鞦韆組、彈跳床等。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

田尾公路花園因為怡心園工程，導致店家無生意可做，居民期盼改建已久。(吳建輝攝)

彰化縣田尾鄉怡心園改造工程完工，不過整個園區除了一間公廁和草皮、綠樹外，什麼都沒有，縣府將斥資3000萬元優化，打造休憩步道、共融遊戲探險區、沙坑等，鄉長許淑美表示，經與縣府多次討論，最終確定方案，未來遊客中心將挑選廠商進駐，除了白天遊憩外，有機會夜晚還能一起在樹下喝咖啡。

田尾鄉長許淑美表示，田尾怡心園是她上任後第一個挑戰，前鄉長、公所團隊並未與縣府做好良善的溝通，導致當地民眾期待已久的怡心園至今仍未開發完整，她上任後多次到縣府與相關單位溝通，目前已經有初步的構想。

許淑美說，目前優化工程有規畫沙坑、共融遊戲探險區、休憩步道，包含公廁、遊客中心改建等，其中遊客中心將規畫櫃位出租，挑選出優質的廠商進駐營業，未來有機會晚上也可以大家一起相約到怡心園喝咖啡。

許淑美坦言，她從代表轉換到鄉長，位置不同確實面臨很大挑戰，但她深信做好充足的溝通，就能把事情做好，縣府也盡力想把事情做好，雙方都想把怡心園共同整治好，希望鄉親能再給他們一點時間，會盡快將怡心園做好，讓它再度成為田尾人的驕傲。

縣政府城觀處表示，田尾怡心園二期優化工程，預計投入3000萬元經費，進行入口意象景觀優化，並增設攀爬網繩及旋轉遊具組、多樣特色鞦韆組、彈跳床、高低溜滑梯、林蔭樂跑環道、具遮陽設施之沙坑及體健設施等全齡同樂之共融性遊戲場。

城觀處說，已會同田尾鄉公所召開地方說明會，目前正依說明會意見調整並尋求地方民眾共識後，再編制預算書圖，預計5月底前上網公告，並於明年農曆年前開放使用。