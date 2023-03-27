獨派團體成員在出境大廳抗議鬧事，遭航警強勢驅離。（范揚光攝）

馬英九今訪陸！台灣國聚集桃園機場抗議 遭架離出場嗆「肖想馬習會嗎」

前總統馬英九27日下午搭機前往上海，他在機場表示，等了36年才有機會到大陸訪問，「的確是等待久了一點」；獨派團體也前往機場抗議鬧事，遭航警強制驅離。

馬英九在登機前發表簡短談話說，這是他第一次到中國大陸訪問，他37歲時就在政府負責處理兩岸事務，如今自己已經73歲，等了36年才有機會到大陸訪問，的確是久了一點，但很高興能去。馬英九也強調，此行除了祭祖外，也帶了台灣大學生去交流，希望透過年輕人的熱情互動，來改善兩岸目前的氛圍，讓和平能夠更快更早地來到，因此很高興能夠進行這次訪問。

不過在馬英九抵達桃園機場前，獨派團體「台灣國」成員前往機場抗議，雖然航警事先在第二航廈外規畫陳抗區，但是數名抗議民眾卻化整為零溜進出境大廳，在報到櫃台前突然拉起布條並用大聲公表達訴求，航警見狀立即以違反航空保安法為由，派出優勢警力將他們強制驅離，雙方並爆發激烈拉扯。隨後警方將鬧事民眾隔離在航廈外的陳抗區中，所幸直到馬英九抵達機場並搭機離開後，就沒有再發生衝突。