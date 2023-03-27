白髮除了顯老外，也與心血管疾病密切相關。醫師表示，30歲後頭髮的黑色素細胞會開始耗損，50歲後半頭白髮是正常老化現象，但一項針對2000人以上的歐洲研究發現，40歲前白髮較多者，心血管疾病風險高出其他人5倍。醫師提醒，若40歲前就長出大量白髮、且家族無少年白的遺傳，及在短期間冒出大量白髮的人，要留心自身心血管狀況。

皮膚科醫師趙昭明在《健康2.0》節目中表示，30歲後頭髮的黑色素細胞會開始耗損，50歲後「半頭白髮」是正常老化現象，但若有頭皮疾病，例如頭皮受傷或發炎，會讓毛囊受損，頭髮就會快速轉白、髮質脆弱。

家醫科醫師陳欣湄表示，一項針對2000多人的歐洲研究發現，40歲前白髮較多的人，其日後罹患心血管疾病的風險高出一般人5倍；另一項針對500多人的研究也指出，頭髮變白速度與心血管疾病風險有正相關。

陳欣湄表示，若是隨著年紀增長而長出白髮，無須擔心健康問題，但若在40歲前就有大量白髮，而家族沒有少年白的遺傳，或是在一年內白髮快速增加，就須留意是健康警訊。

她表示，人體快速增加白髮可能暗示身體出問題，一為血液循環不佳，另一則為人體的氧化壓力。就後者而言，因為人體在年老、氧化過程中，頭髮會轉白，她曾有60多歲的患者因多食用抗氧化食物，即彩色蔬果，氧化速度變慢，頭髮開始由白轉黑。