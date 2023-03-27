台東縣政府在清明連假祭出「東浪嘉年華 feat.尬電」活動。（台東縣政府提供）

5天清明節連假，台東縣政府將在杉原灣舉辦東浪嘉年華，白天有各種體驗活動，夜晚則有尬電沙灘音樂會，要讓民眾從白天「嗨」到夜晚，但是由於台11線不開放停車，縣府提供免費接駁服務，約10-20分鐘1班車，請民眾配合。

「台東難得的華麗型卡司陣容」，台東縣政府在清明連假祭出「東浪嘉年華 feat.尬電」，演出陣容包含玖壹壹、Matzka、DJ KOO具俊曄等多位重量級藝人，許多民眾紛紛表示「很想4天都去」。

而除了除了連續四晚的沙灘音樂會備受矚目以外，4月1日至4月2日連日兩天舉辦台灣沙灘排球挑戰賽，4月1日至4月5日有親子趴板體驗、親子沙雕體驗，以及與在地「莿桐部落」合作的南島沙灘部落體驗，不僅如此，杉原灣的天空也將以五彩繽紛的大型風箏妝點，邀請民眾從白晝到黑夜接力嗨翻杉原灣。

台東縣政府表示，因應連假，台11線沿線不開放停車，也將進行交通違規取締，為確保交通順暢，活動會場僅開放機車、救護車、攤商、工作車輛及接駁車進出，民眾可將汽車停放在馬亨亨大道，轉乘「免費接駁車」到會場。

免費接駁服務為4月1日至4月4日下午1時起以巡迴接駁方式停靠馬亨亨／勝利街口、原住民會館（台東森林公園入口對面）及杉原灣，接駁車班距約10~20分1班，進場接駁末班車於 晚間 8：30自馬亨亨／勝利街口發車；離場接駁自下午 1：30至0：00直至民眾散場，歡迎民眾多加利用免費接駁車往返。