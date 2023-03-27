台中有236座公車候車亭設置「笑臉鈴鐺」服務燈，台中市議員張芬郁27日指出，多數民眾仍習慣站在路邊揮手，表示「人肉叫車」最放心。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

台中市議員張芬郁表示，按鈕外觀有多種版本，多數民眾不知按鈕的功用為何，其中有的候車亭以貼文告知使用方式，有的僅有小小一排難以閱讀的文字。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

台中有236座公車候車亭設置「笑臉鈴鐺」服務燈，台中市議員張芬郁27日指出，經勘查多個站點發現，仍有民眾不知按鈕作用或按了鈕還會「人肉叫車」，同時出現部分顯示板被遮蔽或乘客按出整排笑臉的狀況；交通局表示，將持續加強宣導，並針對遮蔽燈牌全面清查。

張芬郁表示，交通局耗費千萬在136座候車亭設置服務燈系統，民眾按下欲搭乘的公車路線，候車亭顯示板就會出現輪椅圖案，今年再新建100座，同時將輪椅圖示改為黃色「笑臉鈴鐺」，另結合台中公車APP，在距離候車亭30公尺時，可無線啟動服務燈。

張芬郁指出，大里霧峰目前有8座候車亭設置「笑臉鈴鐺」，她走訪多處站點發現，按鈕外觀有多種版本，多數民眾不知按鈕的功用為何，其中有的候車亭以貼文告知使用方式，有的僅有小小一排難以閱讀的文字。縱使已按下候車鈴，多數民眾仍習慣站在路邊揮手，表示「人肉叫車」最放心。

張芬郁說，司機只能目測「笑臉鈴鐺」顯示板有無燈亮，卻頻頻發生鈴鐺太小看不清楚路線亮燈、顯示板遭樹蔭招牌遮蔽或有人按錯燈，燈亮著卻沒有乘客的情形，還有司機私下直言「看到那個笑臉很想哭」；雖然按鈕長按3秒即可取消，但乘客匆忙上車難免來不及取消，亦有惡作劇亂按的情形。

張芬郁表示，根據台中交通局提供的數據，去年1月啟用至今總使用次數達123萬6334次，其中以APP預約的次數有5010次，她表示，既然已累積百萬次的按鈴次數，應從中找出問題逐一改善，或借鏡其他縣市經驗不要重蹈覆轍。

交通局表示，候車亭服務燈依公車站路線多寡提供按鈕或輸入鍵盤功能，部分站點服務燈遭路樹或招牌遮蔽，交通局將全面檢視清查改善，關於民眾不熟悉設備操作與司機過站未停，交通局將持續加強宣導，要求業者嚴格督促司機配合服務燈停靠載客，發揮安全便利的乘車功能。