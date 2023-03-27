南投縣定古蹟藍田書院修繕工程27日開工，立委蔡培慧（右二）前往祈福。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣藍田書院，創建迄今已有192年歷史，近年來雨水滲漏，甚至危及書院梁柱結構安全，但因被列為三級古蹟，申請修繕程序複雜；立法委員蔡培慧在擔任行政院中辦執行長時，爭取352萬元經費修繕大殿。

藍田書院修繕工程，27日舉行開工儀式，蔡培慧由南投縣議員沈夙崢、吳棋楠陪同，參與開工祈福，並了解修繕工程未來進度；蔡培慧表示，藍田書院是南投縣非常重要的歷史建築，也是台灣重要的文化古蹟之一，希望透過此次修繕，為藍田書院注入新的活力，讓更多人認識並重視台灣的文化資產，並對文化保護和傳承有更深刻的體會。

蔡培慧指出，由於藍田書院古蹟，不能大規模翻動檢視，因此未能找到漏水病灶，加上近10年來大小地震不斷，使得滲漏問題日益嚴重；她得知藍田書院困境後，立即向文化資產局提出修繕申請，然而，古蹟修繕程序繁瑣，申請難度高，但經過積極協商後，終於成功並爭取修繕經費。

藍田書院副主委陳學堂表示，非常感謝蔡培慧迅速協助解決屋頂漏水問題，讓古蹟延續傳承文化使命，未來能夠提供縣民與來訪的遊客，完善的環境。

陳學堂表示，藍田書院大殿滲漏問題，困擾已久，終於能夠獲得解決，讓大家都鬆一口氣；因為古蹟修繕非常不容易，必須受到文資局的監督，即使有經費也無法整修，感謝蔡培慧在擔任中辦執行長期間，努力為藍田書院爭取經費，並且居中積極協商，才讓書院得以整修，期盼整修完成後，優質的文化殿堂風華重現。