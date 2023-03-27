陳秋燕演出《油麻菜籽》勇奪金馬獎最佳女配角。（海鵬提供）

《油麻菜籽》全新數位復版新款海報，由知名海報設計師陳世川設計。（海鵬提供）

曾經感動無數女性同胞，被譽為台灣新電影時期最賺人熱淚作品的經典國片《油麻菜籽》，定於母親節前夕以嶄新的數位修復版再與國人見面。這是繼黑幫神片《少年吔，安啦！》後，由國家影視聽中心修復，第二部再登院線大銀幕上映作品，也是經典國片數位修復重映推手褚明仁，繼《少年吔，安啦！》《悲情城市》掀起話題熱議與票房新紀錄後，第三部推出的「經典國民電影」。

改編自廖輝英獲時報文學獎首獎作品，由萬仁執導，蘇明明、陳秋燕、柯一正主演的《油麻菜籽》，於1983年底全台上映，即創下極佳的票房與口碑。飾演母親角色的陳秋燕，榮獲金馬獎最佳女配角獎；廖輝英、侯孝賢兩人更獲金馬獎最佳改編劇本獎。隔年進軍香港，成為當時少數在香江賣座能突破百萬港幣的國片，並獲選香港電影金像獎「年度十大華語片」，堪稱台灣新電影最平易近人的作品之一。

值得一提的是，此次《油麻菜籽》數位重映的版本，是原始台語配音版。原來當年為了符合金馬獎「獎勵優良國語影片實施要點」報名規定，《油麻菜籽》不得不重新配成國語。如今由國影中心將40年前保存至今的原始台語版配音版本，洗清塵埃、恢復原聲後，終於讓新世代的影迷得以有機會，欣賞到原汁原味台語發音的《油麻菜籽》。

全新數位復版《油麻菜籽》今也正式公佈新款海報，褚明仁再度力邀曾為《少年吔，安啦！》、《悲情城市》設計重映海報，合作默契十足的知名海報設計師陳世川發揮創意，再為經典電影賦予新猷。

海報的遠方就是萬仁導演將小說視覺化的第一步，當年在金山海邊搭建，一棟遺世獨立又充滿詩意的日式小屋，前景則是柯一正、陳秋燕和飾演他們一對子女的不同年齡階段演員合影，包括那時23歲的蘇明明、17歲的張世、9歲的顏正國、7歲的珮珮和才5歲的李淑楨等童星。