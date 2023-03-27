新北市中和區廣昱科技公司2019年間投標國防部海軍司令部海軍艦隊指揮部雷達「60KW發電機組」採購案，廣昱公司以低於底價80％得標，卻拿大陸貨偽裝成新加坡製造交差，甚至還偽造原廠英文證明書，撕毀標示大陸製造的簡體字貼紙，通過第一階段驗收，不法獲利約5194萬元，新北地檢署今依違反政府採購法起訴廣昱公司、賴姓負責人等3人。

檢方調查，國防部海軍艦隊指揮部辦理雷達「60KW發電機組」採購案分為4標案，採公開招標最低標，並規定機組要是歐美日品，不得為中國製造、進口、轉口，當時有5家業者投標，廣昱公司以低於底價80％、約2000至3000多萬不等得標3案，並強調機組都是歐洲進口。

不過，賴姓負責人、其公司林姓營運管理部主管和關係企業何姓負責人早在決標前就已知上述機組都是從中國引進，為刻意避免違反規定，還刻意洗產地到新加坡，同時偽造正版原廠英文證明書，使開標人員混淆。

何男甚至持不實原廠製造證明文件，同時撕毀標示大陸製造進口的簡體貼紙，企圖躲避第一階段驗收，從中獲得5194萬不法利益。 何男等3人訊後也坦承從中國進口機組一事，並稱一開始向西班牙業者下單，因交期來不及才跟大陸廠商調貨，刻意洗產地到新加坡，再轉運至國內。