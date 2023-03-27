台南地檢署公布王文宗是88槍擊案主謀，綠營鋪天蓋地猛攻王男就是國民黨重要地方樁腳，謝龍介27日臉書發文重提台南市6大疑案，每案都與前民進黨中執委的郭再欽脫不了干係，直指綠營想趁機洗白，藉王文宗案來圍魏救趙。

民進黨台南市議會黨團27日針對學甲慈濟宮董事長王文宗涉嫌入88槍擊案一事，猛攻王文宗就是國民黨在台南市的重要地方樁腳，他與國民黨前總統馬英九、主席朱立倫、去年參選台南市長的謝龍介都交往密切。

謝龍介連日來3度針對此事在臉書發文，27日表態對88槍擊案立場就是勿枉勿縱與嚴查嚴辦，反酸綠營「你們有誰敢嘴郭再欽一句？」

謝龍介舉出爐碴案、88槍擊案、陳凱凌貪瀆案、正副議長賄選案等案件，更衍伸台南地檢署檢察長請辭疑雲。每件事情都與郭再欽有關，而郭男就是前民進黨中執委、蔡英文台南競選總部執行長與市長競選總部總幹事。

「說穿了，郭就是黨核心、大帳房」謝龍介認為民進黨從公職民代到側翼粉專與名嘴，大半年來對台南黑金視而不見、避談光電弊端，現在王文宗一涉案，就突然生龍活虎，儼然正義使者。

謝龍介酸民進黨不敢譴責郭再欽，不敢面對官商勾結，再怎麼義正詞嚴，都是想圍魏救趙、轉移焦點，趁機洗白唬弄大眾。他勸告綠營「不要低估百姓智慧」。