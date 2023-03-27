陳光復說，高吟秋能從例行性業務中找創新點，優異表現，獲全國模範公務人員，實至名歸，相當值得讚許。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府農漁局農牧科長高吟秋榮獲「111年行政院模範公務人員」獎項，並獲得總統蔡英文的接見嘉勉，高吟秋27日分享得獎心情與工作經驗，她說很開心能在逆境中推動農業發展，與同仁努力升級農業輔導媒合通路產銷，進行特色作物種原復育，以再造澎湖好農品牌。

高吟秋積極推動農會輔導工作，策劃農會農畜產品集貨倉儲加工處理場活化轉型，並且建立農漁村青年及產業輔導共創平台，擘劃農漁產業青年方向。

澎湖縣長陳光復主持縣府112年第3次主管工作會報，勉勵所有二級主管，各項施政作為應以民意為依歸，思考應興應革事項，節省公帑，提高行政效率，全力為民服務。

陳光復表示，高吟秋能從例行性業務中找創新點，優異表現，獲全國模範公務人員，實至名歸，相當值得讚許。他期勉同仁向高吟秋看齊，凡事努力、認真，勇於任事，與時間賽跑，動起來，對於所掌業務要通盤檢討，尤其「應興應革」事項應積極改變、創新，讓行政效率更提升。

陳光復說，縣府財政拮据，各單位經費支出應以撙節為原則，但求發揮最大效益為考量，這些省下的錢，移做社會福利，嘉惠全縣鄉親，從營養午餐、老人餐食、大專生交通補助、長者假牙補助，及未來的社會住宅，打造一個全齡照護的福利城市。

會中陳光復指示加速智慧站牌、電動巴士執行期程、儘速完成機場行經馬公市區道路夜間照明燈飾、於中正路商圈合適點設置公廁，及評估運用學校閒置教室，移做托育空間，以增加0-2歲幼兒收托量能。