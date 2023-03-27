警方搜索鄭男住處，起獲大批毒咖啡包。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

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新北市三峽警分局查緝毒品案，鎖定天道盟不倒會分子32歲鄭姓男子涉嫌販毒，昨（26）日持搜索票至陳男鶯歌住處搜索，員警到場時陳男仍在呼呼大睡，警方現場起獲283包印有「幸運」、「大吉」包裝的毒咖啡包及FM2、大麻菸油等毒品。偵訊後，全案以毒品罪嫌送辦。

警方調查，鄭男因拘禁銀行帳戶人頭戶遭判刑入監，今年2月出獄後仍不思悔改，涉嫌在大台北、桃園地區以販毒牟利。警方經長期蒐證，昨向法院聲請搜索票獲准，前往鄭男住處查緝。警方到場向鄭男家人出示搜索票並說明來意，隨即進入鄭男房間執行搜索，鄭男仍在呼呼大睡，員警叫醒他時，他還一臉疑惑問警「要幹嘛？」

警方現場查扣283包毒咖啡包、FM2及大麻菸油等毒品，鄭男辯稱，毒品是桃園友人寄放，他僅有吸食並未販賣。偵訊後，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

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