外媒今日引述消息報導，大陸政府一直試圖說服阿里巴巴創辦人馬雲回國，以展示對商界的支持，但遭到馬雲拒絕。但到了下午1時左右，阿里巴巴旗下的香港《南華早報》引述熟悉馬雲行程的消息人士透露，經過1年多的海外旅行，馬雲最近已經回到大陸，並參觀了他在浙江杭州創辦的一所學校。

外媒今日報導稱，以往大陸對房地產、網路平台以及教育等各個行業收緊監管，打擊了民營企業的投資氣氛，但隨著大陸國家主席習近平重新關注經濟，大陸新領導班子為建立一個對商業友好的形象，試圖說服馬雲回國。

消息人士指，馬雲已向阿里巴巴及螞蟻集團高層表示不要期望他會回國，認為即使他不在中國，公司也會取得成功。消息人士又指，螞蟻集團仍會計畫上市，但不太可能在今年完成，相信IPO可能剔除海外業務、區塊鏈等技術部門及資料庫服務等業務。

《南華早報》報導，馬雲27日參觀了從2017年開始資助的私立學校杭州雲谷學校，與學校討論了教育問題和ChatGPT技術。早前馬雲也在香港短暫停留，除會見朋友外，還參觀了巴塞爾藝術展（Art Basel）。

據雲谷學校的官微消息，馬雲說，ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是此類技術只是AI時代的開始，要用人工智慧去解決問題，而不是被人工智慧所控制。雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有「芯」，而人有「心」。

另據陸媒《科創板日報》指出，近日有網友在杭州隧道中目擊馬雲，影片也顯示出馬雲在在車內不時與身邊的人交談。報導稱，經相關人士確認，該車內人士分別為馬雲、阿里董事會主席兼CEO張勇，以及螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒。