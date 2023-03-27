小提琴家林品任日前和鋼琴家廖培鈞一起在今年台北時裝週開幕表演，地點在台南南鯤鯓代天府王爺總廟，樂聲加上煙火，觀眾都獲得一個浪漫又詩意的夜晚。

文化部長史哲表示，文化部舉辦台北時裝週一直以「永續、機能、多元、跨界、人文」為主張，並以跨界為主題，此次2023台北時裝週首次離開臺北，到台南南鯤鯓代天府王爺總廟辦理開幕秀，「不僅是跨域、跨界，更連場域都跨。」

史哲指出，傳統廟宇是最早的文化中心、信仰中心，環繞信仰所帶來的表演藝術，以及廟宇裝飾的視覺藝術，都展現了最在地、最原生的台灣藝術。

開幕秀現場從八家將、皮影戲、歌仔戲、傳統彩繪、繩結、紙雕至漆藝，共有7組藝師、工藝家與設計師的合作，史哲表示，「這是台灣真正文化力量走出去的時刻。」

今年開幕秀由國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉、資深時尚媒體人盧淑芬共同擔任策展人。張仁吉表示，民間藝術跨接時尚設計，經過轉譯、溝通、思辨的共創過程，將傳統文化與當代融合，以時尚觀點、當代設計、工藝技藝及其精神，形成一種新的生活主張，並以豐厚、深刻、多元的台灣傳統民藝精神對接國際當代時尚舞台。

盧淑芬表示，工藝脈絡裡的時尚創新，以工藝為題，以恭敬為心；在有形資產跟無形資產之中．包含著時間感、空間感，以及生活在這座島嶼上人們的共同記憶，這些凍結時間的文資素材，正在等待新的做法。

「2023台北時裝週AW23」即日起至4月9日為止，主要活動集中於3月24日至29日於松山文創園區舉行。