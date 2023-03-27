新營分局長顏勤峰（中）致贈感謝狀與伴手禮，感謝CTLS體研社關懷員警健康並支持警政工作。（新營警分局提供／張毓翎台南傳真）

警察工作性質特殊，不僅壓力造成肩頸僵硬，日夜輪班、長期熬夜下來，容易影響健康，台南市警察局新營分局為舒緩員警的身心壓力，27日特邀安平區CTLS體研社的保健調理師幫員警整復推拿舒壓，經調理後喝杯溫潤的中藥養生茶，讓員警覺得神清氣爽、筋骨放鬆了不少。

安平區CTLS體研社今天無償來服務，由執行長蘇俊丞帶領13位保健調理師來分局提供整復服務，以推拿手技紓解警察的身體疲勞，照護肌肉、關節與脊椎保健；員警報名踴躍，共有72人參與體驗。

蘇俊丞說，警察人員作息時間不固定，時常日夜顛倒，打亂生理時鐘，加上三餐不正常，導致身體機能衰退，健康出現警訊，希望員警投入維護社會治安之餘，也不忘身體保健，因此本於所學，提供整復推拿服務，替警察同仁健康加分。

新營分局長顏勤峰致贈感謝狀與伴手禮，感謝CTLS體研社關懷員警健康並支持警政工作，透過此次活動，讓同仁放鬆筋絡，真正達到身心減壓及自我療癒的效果，守護員警身心健康，也有助提升整體工作效率及品質。