彭博社認為，不是中國大陸不願投入半導體產業，而是美國限制荷蘭以及日本機台業者不能像以前一樣，恣意地出售晶片製造設備給中國大陸，尤其是先進的晶片種類。

同時，受到美國祭出的半導體禁售令影響，包括應用材料、科林研發以及科磊（KLA）等，一堆子美國晶片生產設備供應商，預估2023年營收將少賺數10億美元。

晶圓代工在這場爭奪經濟以及政治主導權的競賽過程中至為關鍵，因為是人工智慧、自駕汽車以及其它可提升國家競爭力的重大技術中，不可或缺的一環。例如，OpenAI的ChatGPT是藉由數以萬計NVIDIA，在中國大陸被禁止銷售的A100晶片，組裝到另台功能強大的超級電腦而產生的。

中國大陸是全球記憶體晶片的生產重鎮，韓國現在也在自己國內建晶圓代工廠。因為韓國意識到晶圓代工產業，可以成為經濟成長最大推手之一。韓國政府日前也宣布在未來20年，誓言要打造一個全球最大的半導體自主生態鏈。

從SEMI的這份季報來看，台灣因為擁有全球最大晶圓代工廠台積電，故預估在2024年時，可望保持在晶圓廠設備支出的全球領先地位，估高達249億美元，比2023年再成長4.2%。

SEMI表示，日本的晶圓廠設備支出，預計在2024年將增至70億美元。總體而言，全球晶圓廠設備支出，在2023年因晶片需求不佳，以及庫存水位上升，可能會減少22%。不過，預計到了2024年將成長21%，至920億美元。