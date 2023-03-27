高雄偏鄉原住民參與了解國土計畫議題。（高雄市原民會提供／林瑞益高雄傳真）

國土計畫議題在高雄原鄉備受族人關注，高雄市原民會日前分別在那瑪夏、桃源區舉辦原鄉國土計畫教育訓練營，讓族人更了解土地劃設工作，希望能培育地方調查及溝通與初步的規劃者，以及如何在國土計畫的架構下，以原民的角度做土地使用及管理。

這次教育訓練包括高雄市議員高忠德、那瑪夏區長孔賢傑以及里長、代表及青年族人等報名。講者包含國立屏東大學不動產經濟營學系教授白金安、中山大學南島民族社會文化發展中心副主任巴清雄、營建署原住民族郷村地區整體規劃示範案講師陳亭伊等人。

高雄市原民會為了落實部落溝通，從去年12月至今年3月已辦理完3個原鄉2輪巡迴總共42場次的國土計畫部落說明會，並對高雄21個部落分別上山說明兩次，讓族人能夠更了解土地如何劃設。

高雄市原民會主委阿布斯表示，辦理國土計畫說明會與教育訓練都是為了實際走進部落，讓族人充份了解國土計畫功能劃設的目的，解決族人對國土劃設的疑慮。