腋下一流汗，就會飄出難以忍受的異味嗎？整形外科醫師李秉勳在臉書粉專發文指出，如果想要避免狐臭，平時最好少吃5大類食物，包含辛辣食物、酒類、海鮮類、紅肉、咖啡和茶。

▎辛辣食物

辛辣的食物會刺激皮膚和汗腺，促進汗液分泌，進而加重狐臭問題，因此需要避免食用辣椒、薑、蒜等辛辣的食物。

▎酒類

酒精會刺激汗腺分泌汗液，增加體味產生的問題。

▎海鮮類

蝦子、螃蟹、貝類等海鮮，含有大量的蛋白質和氨基酸，容易分解產生異味，進而影響體味。

▎紅肉

牛肉、豬肉等紅肉，含有較多的脂肪和蛋白質，容易在消化過程中產生異味。

▎咖啡和茶

啡和茶含有咖啡因和茶鹼等成分，會刺激汗腺分泌汗液，增加體味問題。

李秉勳曾發文解釋，狐臭是因為身體分泌汗的「頂漿腺」在腋下分布特別多，排汗後再跟細菌作用，而產生的特殊味道，和身體健康沒有關係。除了飲食以外，他還分享4種生活妙招，包含保持身體清潔，流汗完後就盡快洗澡、換上乾淨衣物；改變飲食習慣，降低肉類攝取量，多吃蔬菜類食物；刮腋毛，可以保持腋下清潔，防止細菌、汗水附著；使用止汗劑，但他也提醒不要過度使用，否則會堵塞毛孔，導致毛囊發炎。

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