與曾格爾傳出曖昧的富商陳坤保今日現身士林地院開庭。（圖／李文正攝）

登山女神曾格爾因介入富商家庭，遭陳妻、岳姓公關女強人求償200萬，士林地院27日下午開庭，法官傳喚傳出與曾格爾傳出曖昧的富商陳坤保，以及曾格爾的父親曾國良，曾國良表示，自己收藏汝窯200多件，絕對有能力贊助，並隔海告訴大女兒「爸爸不是軟腳蝦」，曾父絕對有能力支持愛女的愛國行為，並指控陳、岳兩人聯手「仙人跳」，不排除提出詐欺告訴。

曾國良表示，女兒為了要贊助，遭到不實誣衊，害他損失募資平台的500萬元外，還要忍受網路的謾罵，現在身為父親要站出來，儘管人在尼泊爾的女兒叫他不要說話，還是要站出來幫女兒說話。

曾父表示，若是兩人有發生進一步關係，陳坤保又怎麼可能將對話外洩，如果不是夫妻串通，岳女又怎能從手機、iPad拿得到內容，目的就是要得到曾格爾的經紀約，故意設局，曾格爾至今也沒有拿到170萬的贊助，卻惹得一身腥。

曾父強調，女兒非常愛國，登高山拿出國旗，當初是為了要找贊助，才會與陳聯繫，原本一切都很順利，直到陳坤保出現，一切都變局，遭到陳、岳兩人惡搞，懷疑一切是「仙人跳」。曾父更試問，如果陳坤保真的有婚外情，又怎麼會把紀錄留在電腦裡，妻子又怎麼拿得到。

全案起因在去年9月岳啟儒以侵害配偶權為由，將曾格爾告上法院，求償200萬元。同年11月28日士院首度開庭，岳、曾均委託律師到庭，27日除雙方訴訟代理人出庭，另傳證人陳坤保、曾國良，雙方同以涉及當事人隱私，同意不公開審理，陳坤保目前仍在法庭開庭。