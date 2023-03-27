女星高圓圓外貌亮眼，身材姣好，2008年入選大陸前50美，是公認的大美女，作風十分親民的她過往時常在社群上與網友們分享生活中的點點滴滴，昨(26)日她便在微博上曬出一則自己騎腳踏車去參加演唱會的短片，讓不少網友紛紛前來朝聖。

高圓圓以《倚天屠龍記》中的周芷若一角紅遍全亞洲，更在2014年嫁給趙又廷，婚後育有1女，雖然她生產過孩子，但未損女神凹凸有致的身材，仍是許多粉絲們心目中的女神。喜愛和粉絲們分享生活日常的她，近日出席完在上海舉辦的微博之夜，昨日在微博上更新一則貼文，表示自己騎著腳踏車去參加歌手老狼（王陽）的演唱會。

此外，高圓圓在該則微博上寫下：「陪我走過青春的老狼的歌聲，老王和小藝。」並分享多張與好友們一同參加演唱會的快樂照片，而此舉也意外曝光高圓圓的素顏照片。只見畫面中，高圓圓將口罩拉至下巴，零瑕疵的凍齡模樣在鏡頭前全都露，讓人不敢相信她43歲還保持如此白皙無瑕的肌膚。

高圓圓分享與朋友一同看演唱會的照片。(圖／翻攝自高圓圓微博)

事實上，由於高圓圓在過往曾因電影《十七歲的單車》而推著腳踏車出席活動，而這系列照片如今更再次被提出討論，可見到照片中她身穿同款色系的條紋背心以及短褲，對著鏡頭笑著露出一排潔白牙齒，女神氣質讓網友看得直呼：「這麼多年，高圓圓的美絲毫不褪色，真的超美超有氣質的。」