屏東高鐵特定區內的5大園區已陸續開發中，為提供周邊更便捷路網，屏縣府27日由縣長周春米陪同行政院長陳建仁、內政部次長花敬群至現場視察，提出4案共6條周邊聯外道路改善計畫，總工程經費約28.13億元，陳建仁當場允諾支持，將在完成都市計畫審議後，依開發期程分年納入營建署生活圈計畫補助辦理。

屏縣府工務處長楊慶哲簡報指出，「新訂高鐵屏東車站特定區都市計畫」預計於三月底進行公開展覽，特定區周邊主要道路系統不足以容納未來需求，縣府研擬4案6條周邊聯外道路改善計畫，總計7.6公里，總經費28.13億，已提報計畫向內政部營建署爭取補助中。

周春米表示，屏東高鐵特定區整體規畫案總面積共307.15公頃，包含高鐵站區、屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、實驗中小學、運動休閒園區等五大區，還有未來透過都市計畫規畫的經貿住宅區等，目前相關建設已陸續啟用中，因此，改善周邊道路交通，以容納未來大批就業人潮及車流所需相關道路刻不容緩。

陳建仁院長表示，高鐵延伸屏東可行性研究目前已進行綜合規畫，完成後很快可進入實質開發，周邊的高鐵特定區都市計畫審議、高鐵特區開發工作則正加速辦理中，因此，配搭的周邊道路建設非常重要，應該予以支持，但首要是縣府盡快完成都市計畫審議，只要送內政部審議通過，即可核定補助闢建，符合各園區的交通需求。

花敬群則表示，此案重點在於都市計畫必須審議通過才能核定補助，屆時會依指示預框經費，納入生活圈道路交通系統建設計畫依開發期程分年補助，讓園區未來的道路交通符合廠商及民眾需求，促進地方發展。