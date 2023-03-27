清明節將至，台南市政府經發局彙整各傳統市場應景的潤餅、紅龜粿等美食。（張毓翎攝）

玉井市場「阿清古早味」有手作紅龜粿，甚至首創「煎紅龜」新吃法，比蒸的紅龜多了香氣與口感。。（張毓翎攝）

麻豆市五市場「雲記美食」的七彩潤餅皮，以及用純米、鼠麴草汁液製作的草仔粿。（張毓翎攝）

清明節將至，台南市政府經發局彙整各傳統市場應景的潤餅、紅龜粿等美食，來自東菜市場的「蘇家鱔魚」，平時販售海鮮，逢清明前夕特別推出烏魚子鮮蝦潤餅，其堪稱「全台最奢華的潤餅」，由從事行政工作的第三代蘇紫婕，利用下班時間或假日製作；她說，這潤餅是從阿嬤那一代流傳下來，至今超過60年，因父母親擺攤賣魚很辛苦，所以由她來延續阿嬤的古早好味道。

有著台灣「美食之都」稱號的台南，經發局統計轄內公有市場共有29攤販售潤餅、19攤販售潤餅皮，各家名攤包含東菜市場「蘇家鱔魚」的烏魚子鮮蝦潤餅；麻豆市五市場「雲記美食」的七彩潤餅皮，以及用純米、鼠麴草汁液製作的草仔粿；保安市場「阿華粿鋪」有手工現作的紅龜粿；玉井市場「阿清古早味」甚至首創「煎紅龜」新吃法，比蒸的紅龜多了香氣與口感。

東菜市場「蘇家鱔魚」第三代蘇紫婕說，他們販售的烏魚子鮮蝦潤餅，其配料幾乎選用在地市場的食材，配上季節限定野生烏魚子、鮮蝦，以及自家種植的胡蘿蔔、皇帝豆，因皮薄等特性，可冷凍放置1個月，每年2到4月販售，今年因食材成本增加，每個潤餅售價從80元漲至90元；過去阿嬤主要是賣給熟客，傳承到她這一代，利用下班時間製作，想買的顧客可以事先預訂，再到魚攤取貨。

潤餅、紅龜粿以及草仔粿是清明節特別具有代表性的食物，經發局市場處官網列出各公有市場最詳細的美食訊息；經發局副局長蕭富仁說，清明節是一個既神聖又懷念的時刻，民眾在清明連假，不妨到台南傳統市場來一場美食之旅，讓味蕾也感受特別的節日氛圍。