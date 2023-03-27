vivo台灣分公司總經理陳娟表示，vivo對今年台灣市場謹慎樂觀，第二季預計銷售會出現回溫、優於第一季，但依舊會較去年同期弱。本次vivo V的推出算是vivo中階即戰力，本次盼透過V27 5G推出，可以將是V系列市占拉升到3~4成以上，X則持續固守旗艦市場。

陳娟進一步談到，vivo本次在行銷上也會加足馬力，更勝以往，除找來代言人曹佑寧外，後續也將會在看到一波波的行銷動作，包括4月會和台灣宗教盛事媽祖繞境合作。通路布局上，體驗店家目前有四家(台北三創+台中一中+台南+高雄夢時代)，現在也在相中新竹的消費力，至於和電信商的通路合作也會繼續下去。

台灣即將普發6000元，陳娟談到以往在香港市場的經驗，通常發放消費券的當月，業績會是以往的150%，但是，在發放的前一個月卻是下滑的，所以一來一回，相當於打平，意義不大。

繼vivo X90搭載全台首發天璣9200大受市場好評後，vivo V27 5G再度攜手聯發科，搭載全球首發天璣7200處理器，台積電(2330)4奈米先進製程，以低功耗高性能大幅提升遊戲、大型APP應用體驗，同時配有業界領先的記憶體整合3.0技術，最高支援8GB額外的擴充記憶體，有效調用閒置的ROM保持運行的流暢性，vivo V27 5G亦搭配4600mAh超大電量，並擁有24重充電安全防護，再加上66W極速閃充19分鐘就可充電至50%。

vivo V27 5G提供兩款規格，包括8GB+256GB的「顏如玉」、「石墨黑」建議售價為16,990元，而12GB+256GB則有「粉黛金」、「石墨黑」建議售價17,990元。vivo V27 5G 將於3月31日起於各大通路正式開賣，搭配指定電信資費方案V27手機0元起，其中12GB+256GB「粉黛金」、「石墨黑」版本由台灣大(3045)電信獨家販售。

摺疊機部分，vivo在大陸已經推出2代摺疊機，陳娟表示，目前在台灣還沒有規劃，會在適當時機推出適合的商品，IoT產品目前也持續研擬中。另外，今年在台灣還是會有4G的智慧型手機產品推出，該市場的成長規模還是存在。