期交所本次共招募14人，徵求熟悉金融產品分析、金融機構店頭衍生性商品實務經驗或具風險管理、財務金融等業務經驗的「一般業務人員」；另為提升系統運作效能及強化資通安全防護，延攬「程式開發維護人員」、「資安管理人員」及「主機操作人員」等資訊專業人才，歡迎相關領域菁英踴躍報考。

期交所本次新進人員招募委由中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理第一階段筆試作業，報名期間自112年3月28日(星期二)起至4月17日(星期一)止，一律於證基會網站採「線上報名」。