智慧資安科技董事長詹伊正表示，Rapid7完整的資安解決方案，由內而外的全面性資安防禦與威脅緩解平台Insight platform，涵蓋攻擊面管理的各個面向，包含：主機與網站應用程式漏洞掃描管理、滲透測試、雲端安全組態管理、資安事件管理、外部數位足跡威脅緩解等。而Rapid7可提供多元模組化資安解決方案選項，且建置於同一管理平台，適用於不斷成長中的企業組織，或是跨國跨域運營的企業，可以協助企業在有限的資安人力下，隨時做好應對準備。

Rapid7總部位於美國波士頓，全球據點遍佈144個國家，累計超過10,200個企業客戶，佔Fortune百大企業中的44％。在資安研究與發展領域上，擁有Metasploit、Attacker KB、Velociraptor、Project Sonar、Project Heisenberg、漏洞安全數據披露等優秀產品，透過Rapid7 Insight platform的內化整合，能以單一平台提供符合不同需求的產品組合，大幅精進資安管理層面的精確度與效度，提升使用者體驗。精誠集團於2016年代理Rapid7資安產品線，雙方合作7年以來，已有金融業、製造業等不同產業與政府單位採用。