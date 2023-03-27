卡什卡里表示，我們不清楚這些銀行業壓力中有多少會導致廣泛的信貸緊縮，然後信貸緊縮將導致經濟減緩，這是我們現在非常、非常密切地關注的事。但目前的銀行體系擁有聯準會的「全力支持」。

他並表示，現在評估銀行業壓力對經濟造成的影響仍然為時過早，因此現在去評斷它可能如何影響聯邦公開市場委員會（FOMC）的下一次利率決定也仍為時過早。但銀行業的問題可能使聯準會更容易實現其控制通膨的目標，「這種壓力可能使通膨降溫，所以我們在調度聯邦基金利率使經濟達到平衡方面的工作就可以減少」。

分析師表示，這波歐美銀行業危機的「避風港」或許在亞洲。Mobius Capital Partners創始合夥人、有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）周一表示，在美國和歐洲銀行業的疑慮在亞太地區似乎不那麼明顯，亞洲的銀行更加謹慎小心許多，以確保他們擁有強健的資產負債表，「我認為就某些方面而言這是一種避風港，諸如新加坡和泰國等國家的銀行都狀況都很好」。