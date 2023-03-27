前總統馬英九訪問大陸行程今（27）日正式拉開序幕。馬英九率訪問團一行搭乘中國國際航空CA196航班，預計在下午4點多抵達上海浦東機場。大陸國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東已抵達機場準備接機。對此，國民黨台北市議員李彥秀就表示，「馬英九總統此行，無疑是創造另外一個兩岸和平對話可能的開啟，臺灣人民要選擇民進黨路線？還是國民黨路線？就看臺灣人民2024手中神聖的一票！」

李彥秀在臉書上PO出一篇「馬英九訪陸的三層意義」的文章表示，「越是緊張衝突越需要和平對話，前總統馬英九今天啟程訪問中國大陸。此行，具有身份、行程及路線上『三個重大意義』」，李彥秀更接著說，首先，2005年連戰先生以黨主席身份訪問中國大陸，連戰先生也具有「前副總統」特殊身份，並與時任中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤會面，為兩岸關係寫下歷史里程碑。

李彥秀直言，而18年後，馬英九總統訪問中國大陸，雖然不具黨職身份，但是「前總統」身份，獲得「元首級」的警衛與禮遇，仍寫下了兩岸關係的新頁。其次，在行程安排上，也非常具有巧思，未安排與中共高層會面，降低政治上的敏感性，避免對於2024選情產生影響。另一方面，「青年之旅」以及「祭祖之旅」更彰顯交流與文化的兩層重大意義。

李彥秀也提到，許多人稱臺灣年輕世代為「天然獨」，除了民進黨執政刻意扭曲課綱外，更因為媒體的刻意操作而產生「敵意螺旋」，透過實際的交流破除「刻板印象」，讓臺灣年輕人更全面的認識中國大陸，讓兩岸下一代的「善意螺旋」能夠萌芽。

「祭祖之旅」更具有文化上的意涵，馬英九總統執政八年，推動「具有臺灣特色的中華文化」，並在海外推動「台灣書院」（Taiwan Academy），強調「民胞物與」和「仁政」，讓兩岸可以在這樣的基礎上，討論人權的保障與法治。

李彥秀也說，「最重要的，馬英九總統此行代表的是『臺灣未來路線』的選項。國民黨執政時期『親美友日和陸』的戰略，在不影響國家主權與尊嚴前提下，獲得國際上實質空間、參與國際重要會議、免簽國家創下記錄，更與日方簽訂『台日漁業協議』，而宏都拉斯與我國斷交，我們深感遺憾，也無法認同中共在國際上持續挖我友邦的作法」。

李彥秀最後也強調，但「越是緊張、越是衝突，越需要對話」，冷戰時期，美蘇的熱線從來沒有中斷過；美國與中國大陸打貿易戰、科技戰，但拜習仍然通話；法國總統馬克宏將與歐盟主席訪問中國大陸，「臺灣在『抗中保台』之外，馬英九總統此行，無疑是創造另外一個兩岸和平對話可能的開啟。我們不能只會抗中，更要能夠保台，臺灣人民要選擇民進黨路線？還是國民黨路線？就看臺灣人民2024手中神聖的一票！」