在頌禱開鏡祈詞下，黃亮勛（右三）與虛淵玄（右四）帶領片廠完成開鏡儀式。（霹靂提供）

開鏡儀式後霹靂員工化身小粉絲，請大師虛淵玄簽名。（霹靂提供）

台日戲迷敲碗許久的劇集《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》續集終於確定開拍了！日本知名編劇大師虛淵玄特地親自來台參加開鏡。在現場指導林奎協頌禱開鏡祈詞下，由霹靂國際多媒體黃亮勛總經理主持開鏡儀式，會同品牌總監黃政嘉帶領片廠工作人員及編劇虛淵玄賢伉儷、製片西本有里，文化內容策進院院長李明哲也親自到場。

虛淵玄表示從《東離劍遊紀》第3季到現在要開拍的續集，在編劇過程中他意識到故事需要「高潮迭起」，續集將著重揭露主要角色的過往秘密，並且加強角色間的情感變化與細節描寫，讓故事的鋪陳更往完結走去。對於粉絲一直都很關心的新角色，虛淵玄神秘地說，不會辜負大家的，請粉絲敬請期待。

雖然近年虛淵玄都待在日本，但他還是很關心在臺灣的霹靂夥伴。得知霹靂獲得臺灣電影最高殊榮的金馬獎第59屆最佳造型設計獎，他也感到與有榮焉。看到與自己親密合作的夥伴一直保有創新的熱情，爾後再接著推出與魔獸世界合作的《巫妖王之怒》影片，更是不得不對霹靂感到驚艷。

最後虛淵玄更透露，其實當初設想的劇集並沒有這麼長，「多虧大家對《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》系列的喜愛，讓我抱持著感謝的心，可以一直持續創作下去，續集一定不會辜負大家期待，我們將會拿出最好的作品呈現給大家！」