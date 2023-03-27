友達數位完整的iAMHS解決方案中使用專為半導體廠與高階製造業打造的自主式移動機器人（AMR），搭配全向輪並結合AI演算法、2D LiDAR、3D攝影機等技術，即便廠房空間狹小也能精準移動、避開障礙物，成為產線人員的最佳助手。透過自動載運物品，亦可改善過去以人力搬運所造成溝通不協調、製造過程銜接不順暢等問題。

同時，整合自動化的物料輸送系統，利用計算機化的設備與機器人手臂，搭配智慧排程協助優化產線料區的料盒、載具和生產設備間的高效運送，達成零錯料風險。高度自動化的球焊機生產線，也改由具「智慧排程」的物料管理系統（MCS）控制，該系統符合「國際半導體設備及材料」標準SECS/GEM通訊格式，可直接與客戶現有生產執行系統（MES）連接。

藉由導入iAMHS解決方案，在球焊產線的人機比由原先的1比30，大幅提升二到八倍，有效緩解人力問題，並可加速完成產線換線作業，讓產線調度更有彈性。將球焊機生產線改由「智慧排程」的物料管理系統（MCS）控制，更可提升約15％的產能。