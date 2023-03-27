TrendForce表示，第2季液晶監視器面板出貨量增加原因包括：1.大陸網吧液晶監視器於2022年12月解封後，線下消費需求回溫，網吧陸續啟動監視器換機升級，因此帶動電競液晶監視器面板的需求大量增加，也使得高階電競液晶監視器面板使用的IC出現緊缺的雜音；2.海外通路回補庫存，在經過數季的庫存去化後，液晶監視器品牌觀察到通路對於庫存回補的力道有些微回溫；3.618促銷備貨，經歷2022年消費市場急凍，品牌希望能夠利用大陸解封經濟復甦之際進行促銷，此外，目前面板價格處於低檔，也吸引品牌有意逢低備貨。

TrendForce認為，第2季的需求回溫主要由消費性需求帶動，商務需求目前仍舊疲軟。下半年商務品牌仍然保守看待，消費性市場則端看大陸618促銷以及歐洲兩大地區的市場狀況，是否有機會再推升下半年旺季需求。