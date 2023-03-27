全國原住民運動會27日閉幕，基隆市代表隊勇奪拔河、田徑、槌球等項目的金牌。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

全國原住民運動會27日閉幕，基隆市代表隊勇奪拔河、田徑、槌球等項目的金牌。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

全國原住民運動會27日落幕，經統計，基隆市代表隊在這次比賽中，勇奪4面金牌、2面銀牌及3面銅牌的優異成績。其中金牌項目則是分布在田徑青少年男子組400公尺、800公尺、傳統拔河公開男子組及槌球三人賽等項目。

基隆市教育處表示，今年傳統拔河項目基隆市已經締造三連霸的好成績，拔河項目除了需要體力與耐力之外，團隊的合作默契及力拔群雄的魄力與士氣，也是選手們在平日辛苦的集訓中，一點一滴累積而來的成果。

基隆市公開男子組拔河代表隊，在經過接連的過關斬將後，最終以2比0的好成績，再次坐上冠軍寶座。場邊除了歡呼聲、尖叫聲外，更多是來自家人朋友的關心與祝福。

暌違5年後，基隆市終於再度在田徑場上拿下獎牌。就讀南榮國中二年級體育班的簡浩恩，在今年的全國原民運動會上，拿下青少年400及800公尺的雙料金牌。他表示，很感謝教練這一年來，不辭辛勞的陪伴及帶領著大家從基本步、速度及肌耐力的練習，訓練是辛苦的，但大家不分假日、努力練習的成果，真的很值得。同時，在場邊的指導教練鄭教練，也在頒獎的同時，激動的差點落淚，「十年磨一劍，我培養了10年，終於看到田徑的種子發芽了。」

另外，基隆市參加槌球三人賽公開男子組競賽，參賽選手的平均年齡均已超過50歲，帶隊教練更是聽障人士，但在選手們對比賽的專注及信心下，一連打敗對手，順利奪金，槌球選手們的表現，再次證明了運動家精神的可貴。

在比賽最後，基隆市長謝國樑也由衷向選手們表示：「經過這4天的比賽，大家都辛苦了，恭喜奪牌選手也鼓勵所有參賽者，感謝大家讓基隆市在這次賽會的全國排行中又向前邁進了一大步，也成就了基隆市的金牌榮耀。」

謝國樑除肯定選手表現外也期待運動家的精神能繼續延續深耕基隆，期許未來基隆體育能更茁壯。